Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени

Войната в Украйна - най-малко трима загинали и поне 17 ранени след поредната масирана руска атака срещу страната. По данни на руското министерство на отбраната, за изминалата нощ на територията на Русия са обезвредени над 120 безпилотни машини.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че би искал Китай да помогне в отношенията с Русия, за да се сложи край на войната в Украйна. Американският държавен глава е на път за Куала Лумпур, където ще участва в годишната среща на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). Украйна ще бъде и акцент и в разговорите на руския специален пратеник Кирил Дмитриев, който е в САЩ.

Поредна тежка нощ в Киев - украинските системи за противовъздушна отбрана са свалили 4 от 9 балистични ракети, и 50 от изстреляните 62 дрона. Трима от десетте ранени при руската атака са хоспитализирани. На много места в украинската столица са избухнали пожари.

На път за 47-ата среща на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, американският президент Доналд Тръмп каза, че ще се срещне с китайския си колега Си Дзинпин и че сред темите, които двамата ще обсъдят е войната в Украйна.

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия. Наложихме много големи санкции на Русия. Доста хапещи и силни. Но бих желал Китай да помогне. Аз имам много добри отношения с президента Си. Ние ще се видим и мисля, че ще имаме много добра среща. Едно от нещата, за които ще говорим е Русия и Украйна, те убиват по около 7 000 души на седмица, предимно войници. И Си също иска да се сложи край на това", коментира Доналд Тръмп, президент на САЩ.

Малайзия е първата спирка от петдневната азиатска обиколка на президента Тръмп, първата в региона, от началото на втория му мандат. Той ще посети още Япония и Южна Корея. Междувременно в САЩ - на отдавна планирана среща, е е специалният пратеник на Русия за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев. Според него, Москва и Вашингтон са близо до намирането на дипломатическо решение за Украйна. По думите му, Киев пречи на преговорите...

"Ние виждаме, че Украйна протака преговорите. Украйна не иска да решава онези проблеми, онези наболели въпроси, които трябва да бъдат решени. Ще кажем на нашите американски колеги, че за съжаление, Украйна прекъсва така необходимия диалог, и го прекъсва все пак по молба на британците и европейците, които искат този конфликт да продължи", коментира Кирил Дмитриев, специалният пратеник на Русия за инвестиции и икономическо сътрудничество.

Дмитриев твърди, че срещата между Тръмп и Путин отложена, а не отменена. Не е ясно с кого ще разговаря руският спецпратеник.