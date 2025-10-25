БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Все още обаче не е решено каква възраст ще обхване програмата

ваксина - грип
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Здравното министерство обсъжда децата да бъдат включени в програмата за безплатни противогрипни ваксини. В момента програмата покрива само хората над 65 години.

Все още не е решено до каква възраст ще се полагат безплатните ваксини - дали до 6 или до 11 години. Очакванията са процедурата за промяна на програмата да отнеме между една и три години.

Ваксината срещу варицела за децата трябва да бъде включена в имунизационния календар от догодина, но все още наредбата не е публикувана за обществено обсъждане. Интересът към нея продължава да расте, отчитат здравните власти.

"Логичната стъпка на програмата е след като сме предпазили една от най-рисковите групи - възрастните - да погледнем и към втората група - децата. Всички сме наясно, че в момента, в който те се завърнат в училище, градини, ясли рязко се увеличава заболеваемостта от респираторни инфекции, включително когато започне сезонният грип. Много често те са приносителите, хората, които го вкарват в семейството. така че най-добрата стъпка би била да ги включим към групите, които имат достъп безплатно и ако желаят да се имунизират", коментира главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

#противогрипни ваксини #Министерство на здравеопазването

Последвайте ни

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г.
3
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
4
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
5
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Хърватия върна задължителната военна служба
6
Хърватия върна задължителната военна служба

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Здраве

Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини?
Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини?
Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК Костадин Ангелов: Заплатите в сектор "Здравеопазване" могат да бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК
Чете се за: 01:22 мин.
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5889
Чете се за: 02:55 мин.
Наднорменото тегло уврежда мозъка Наднорменото тегло уврежда мозъка
Чете се за: 03:25 мин.
Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за потребителите Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за потребителите
Чете се за: 02:50 мин.
На всеки десет секунди една жена чува диагнозата рак на гърдата На всеки десет секунди една жена чува диагнозата рак на гърдата
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село" Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Топло за сезона и в съботния ден Топло за сезона и в съботния ден
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Въздушна тревога беше обявена в почти цяла Украйна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ