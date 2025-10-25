БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Михайлов в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
16-годишният каратист е поредният герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта.

Никола Михайлов
Никола Михайлов е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". 16-годишният софиянец е отдал 12 години от своя живот на каратето, като вече има зад гърба си доста значителни успехи.

Михайлов е роден в спортно семейство, като баща му се е занимавал именно с карате. И макар че е имал избор да избере друг спорт, той е решил да продължи семейната традиция.

"За мен каратето започна на 4-годишна възраст, когато родителите ми за пръв път ме доведоха тук в залата. Тогава малко се уплаших от обстановката, затова се върнах чак след една година, когато наистина започнах да тренирам редовно и да имам интерес към състезания. Моите родители пък почнаха да влагат повече усилия да тренирам по-усилено", разказа Михайлов.

"Родителите ми не ме бяха оставили без избор, ако бях казал, че не е моят спорт. Но тъй като на мен ми хареса, реших да го практикувам. Винаги ми е харесвало плуването, както и фехтовката", продължи той.

Никола вече се е установил като един от най-перспективните каратисти в света. Той става шампион на Балканиадата в Босна и Херцеговина през 2024 г, както и сребърен медалист на европейското за юноши в Полша през февруари. Голямата му цел е отличие от световно първенство.

"Винаги ми е било мечта да взема медал от световно първенство, по възможност златен. Това ми е най-голямата амбиция в момента, понеже България все още няма златен медалист от световно първенство и много се надявам аз да бъда първия", сподели Никола Михайлов.

Вижте целия епизод на предаването "Аз съм" с Никола Михайлов във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

