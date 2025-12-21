БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теодора Рибарова, Виктория Крушарска и Кристина Костова в предаването "Аз съм"

от БНТ
Чете се за: 07:17 мин.
Спорт
Състезателките по аеробика са поредните герои от поредицата на БНТ 3.

теодора рибарева виктория крушарска кристина костова предаването съм
В поредния епизод от поредицата "Аз съм" ви представяме Теодора Рибарова, Виктория Крушарска и Кристина Костова.

Те са част от отбора на "Аеробика - АМД" град Пловдив.

Теодора влиза в залата, когато е на пет години.

"Аз съм от Самоков. Първо дойдох в Пловдив за националния отбор 2022 година и от тогава съм в този клуб. Живея вече тук, уча тук и тренирам тук", разказа тя.

"Когато влязах в залата за първи път, в началото всъщност ми беше изключително трудно. Обаче, намирах някак мотивация да ходя отново на тренировка, както и в началото. В началото на първите ми състезания никога не печелех и винаги се връщах без медал. Обаче, успях да продължа и дойде момент, в който започнах да печеля медали от състезанията", разказа Кристина Костова.

"Дойдох в залата на 5-годишна възраст. Мама и татко ме закараха за първи път и още когато влезнах усетих добрата атмосфера и от тогава се запалих по динамичността и по начина по който можем да представим едно съчетание, да бъде артистично и да вдъхновим, и хората, които ни гледат да започнат да тренират аеробика, защото си заслужава този спорт", сподели и Виктория Крушарска.

"Моят спортен път започна в Хасково, когато бях на 4 години. Първите ми треньори бяха Гергана Петева и Мартина Маринова, които всъщност ме запалиха по аеробиката. Но преди две години аз избрах да продължа да се състезавам тук в АМД в Пловдив, който е единственият отбор, който подготвя отбор в 18+, и мъже и жени и е доказано най-добрия в света. Първия ми по-сериозен медал беше на международно първенство в Азербайджан, когато бях на 9 години. Станах трета и оттам нататък започнаха моите по-големи медали", разказа Кристина Костова.

"Първият медал не си го спомням много добре, но единият най-важен медал в началото ми беше на световното в Португалия и там на група завоювахме първо място, бях на 12 години. Този спомен ми остава за много дълго време", разкри Виктория Крушарска.

"Спомням си първото състезание, май беше в Хасково, на едно държавно. Бях много малка, сигурно на 7 или 8. Беше добре, не взех медал, обаче бях много щастлива. От тогава на състезанията няма такова, на което съм без медал. Мисля, че добре се справям. Ходила съм на международни, на тях съм взимала медали. Най-скоро на европейското взех два златни медала, в тройка и в индивидуално", добави Теодора Рибарова.

"Започнах да печеля медали от международни първенства. Станах много по-мотивирана и по-сериозна, по-отговорна. Видях, че мога и започнах да приемам нещата по-сериозно", каза Кристина Костова.

"Най-голямото ми постижение до този момент са двата златни медали от европейското в Азербайджан тази година. Много се гордя с тях, защото стига много труд и плод за тях. И съм много щастлива", сподели Теодора Рибарова.

"Спортната ми кариера продължава да се развива само нагоре. С приятелките ми, които играем тройка, постигаме все повече и повече. С много труд в залата и подкрепа от семейства и от треньори", разкри Виктория Крушарска.

"Треньорите, при които в момента тренирам са Биляна Тютюкова и Димитрина Къндева", каза Теодора.

"Моите треньори са едни от най-скъпите хора в обкръжението ми. За тях се надявам да се гордеят с мен и да покажа, че заради тяхната упоритост аз съм се развила добре в живота и в спорта", добави Виктория Крушарска.

"За мен е чест да бъда в този отбор и да мога да тренирам с националния отбор мъже и жени, както и с нашите треньори, които са наши възпитатели и нашия пример в живота", сподели и Кристина Костова.

"Първият ми медал от голямо състезание е 2021-а в Азербайджан на световното първенство, когато завоювахме второ място с група. Това ми беше най-притеснителното състезание, защото за пръв път излизах на такава голяма сцена. Следващият ми голям успех е миналата година през 2024, когато станахме световни шампиони със същата група и тази година европейската титла с тройка", добави Кристина.

"Преди голямо състезание мотивацията ми е, че го правя за себе си и е най-важното да покажа всичко, което мога, да се събера. И съм сигурна, че хората около мен не подкрепят и го правя не само за мен, а и за тях", сподели и Виктория.

"Преди да изляза на сцената си казвам ти можеш. Тренирала си толкова много. За една минутка ще успеш да се събереш и да покажеш всичко, което си тренирала. Винаги си казвам утрешният ден ще бъде по-добър, а дори да не е, две стъпки назад и една напред", каза Кристина.

"На моите връстници, които не спортуват, бих казала, че този спорт си заслужава да се пробва. Винаги е хубаво да пробваш нови неща и от този спорт се развива много дисциплина, координация и всичко, което ти е нужно в живота, мога да го постигнеш с този спорт", убедена е Виктория Крушарска.

"Искам да постигна още много титли на големи състезания, искам да стигна и до световни игри и просто да продължавам да се развивам така добре в този спорт", пожела си Теодора Рибарова.

"Мечтая да печеля медали в мъже и жени. Също мечтая спортът ни да стане олимпийски и да взема медал от Олимпиада", добави Кристина.

"Надявам се нашият спорт да бъде олимпийски и се надявам заедно с моите приятелки да отидем на такова голямо състезание и да участваме в него. Ако може да завоюваме първо място", завърши Виктория.

Вижте предаването във видеото!

#Кристина Костова #Теодора Рибарова #Виктория Крушарска #"Аз съм..."

