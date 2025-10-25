Топло за сезона и в съботния ден

След временно разкъсване и намаление, над Северна България облачността отново ще се увеличи и привечер и през нощта на места там ще има валежи. Временни увеличения на облачността ще има и над югоизточните райони. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 6°, а максималните - между 17° и 22°, в София - около 17°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 12°, а максималните - от 18° до 20°. Температурата на морската вода е от 17° до 19°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините облачността ще е разкъсана, по-значителна над западните и централните райони на Стара планина и Родопите. На изолирани места, главно по високите върхове и в Родопите, ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите върхове на Рила и Пирин - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра - около 5°.

През следващите дни отново ще се създаде валежна обстановка.

В неделя облачността над цялата страна ще се увеличи. Валежите ще обхванат Северна и Западна България, където се очакват и значителни количества. Вятърът ще е от юг-югоизток, слаб в Източна България - умерен. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между 7° и 12°, а максималните - между 17° и 22°.

През нощта срещу понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува сравнително студен въздух. Валежите ще обхванат и Източна България. Временно интензивни и значителни по количество ще са в отделни райони в в Южна България. Температурите в понеделник ще са с малък дневен ход от 9° - 10° в северозападните до 19° - 20° в югоизточните райони.

Във вторник вятърът ще отслабне, но ще остане от северозапад. Ще има променлива, по-често значителна облачност, в северозападната половина от страната с превалявания от дъжд, но вече по-слаби и на по-малко места. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 15° и 20°.

В сряда ще бъде предимно слънчево. Сутрин ще е студено, на места в котловините минималните температури ще са близки до нулата и ще има условия за слана, а в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат под 15°.