ИЗВЕСТИЯ

ЗАПАЗЕНИ

"Опералия" в София: Световни експерти оценяват младите оперни певци

Миглена Стойчева от Миглена Стойчева
Всичко от автора
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Журито, което избира гласовете за сцените на „Ла Скала“ и „Метрополитън“, търси новите звезди именно у нас

Кога в България можеш да срещнеш хората, които избират певци за сцените на Миланската скала, Метрополитън или Ковънт Гардън? Отговорът е – когато в София се провежда най-престижният световен конкурс „Опералия“, създаден не от кого да е, а от Пласидо Доминго.

Заслугата за това огромно музикално събитие е на Соня Йончева, чиято кариера започва, когато печели първата награда на „Опералия“.

Спечелването на „Опералия“ почти винаги гарантира старта на световна кариера. Залогът за младите певци е голям, защото излизат да пеят пред хората, които могат да ги отведат на сцените на най-големите театри.

Джонатан Френд, над 35 години подбира певци за продукциите на Метрополитън: „Ако някой пее която и да е ария с непроницаемо лице, с оскъдни вокални краски и тяло, което не носи никакъв драматургичен контекст, тогава за мен няма никакво значение какво пее. Аз губя интерес и не знам какво да правя с този глас.“

Макар да е в журито на „Опералия“ от години, Петер Катона не може да обясни докрай на какво се дължи успехът на конкурса:

Петер Катона: „"Опералия" е един комитет по подбора, който отсява певци сред голям брой заявки за участие. И после идва журито, което сяда и слуша това, което е сложено пред нас. В някои случаи интересни кандидати идват чрез самия Пласидо Доминго – певци, които той е срещнал някъде и ги е насърчил да участват. Но всичко това не може да бъде докрай обяснено. Защото не само победителите на ‘Опералия‘, а и някои от участниците имат силен старт на кариерата. Наистина не знам. Някои могат да кажат, че това е просто заради репутацията и името на Доминго в оперния свят. Нямам идея, но е факт, че резултатите от ‘Опералия‘ имат голямо значение за бъдещето.“

Паоло Гавацени решава кои млади гласове да попаднат във фокуса на „Ла Скала“ и обяснява как точно млад певец може да получи шанса да се появи на тази легендарна сцена:

Паоло Гавацени: „Когато представяш един спектакъл на публиката, трябва да мислиш – тя е купила билети, за да чуе г-жа Нетребко, и ако г-жа Нетребко не пее, цената вече е била платена, така че трябва да предложиш спектакъл от най-високо ниво. А такова ниво се постига с репетиции. Затова имам нужда от два състава, които са репетирали за спектакъла. От друга страна, винаги е хубаво да имаш млад състав. Не ми се иска да кажа „с гласове от бъдещето“, защото това звучи арогантно, но можеш да рискуваш с втория състав и да им дадеш шанс да покажат кои са.“

Кои млади певци ще се превърнат в новите звезди на „Опералия“ ще разберем тази неделя, когато е финалът на конкурса. За тях България винаги ще остане мястото, от което тръгва пътят им към големите сцени по света.

„Опералия не е някакъв алгоритъм, който открива истината. ‘Опералия‘ е един комитет по подбора, който подбира певци сред голям брой заявки за участие. И после идва журито, което сяда и слуша това, което е сложено пред нас.“

