БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 24.10.2025 г., 20:50 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
2
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
4
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата
6
Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
3
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
6
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...

Още от: Спортни емисии

Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 24.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 24.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 23.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 23.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 23.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 23.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 23.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 23.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 22.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 22.10.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл" Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде а делото 2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде а делото
Чете се за: 04:07 мин.
Сигурност и правосъдие
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ