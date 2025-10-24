Топло за сезона, но валежи се очакват от неделя

След топлото за сезона време през последните дни, предстои постепенно захлаждане, по-съществено през новата седмица, когато температурите ще бъдат по-ниски от обичайните за края на октомври, а в сутрешните часове отново ще има условия за слани.

След валежите и ветровитото време днес, в близките часове в по-голямата част от страната вятърът ще отслабне, а превалявания ще има все още само югоизточните райони.

Минималните температури утре ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°, по Черноморието - между 10° и 12°, а максималните - между 17° и 22°, в София – около 17°.

Ще преобладава слънчево време с повече облаци в югоизточните райони от страната, както и в Северна България, където в края на деня отново ще завали.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, по Северното Черноморие – преди обяд от северозапад.

На морския бряг ще преобладава слънчево време с максимални температури от 18° до 20°. Температурата на морската вода е от 17° до 19°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще духа умерен, по високите части - силен западен вятър. По-значителна облачност ще има в Стара планина и Родопите, където слабо ще превали. Максималните температури в курортите ще бъдат от 6° на Алеко до 12° в Пампорово, в Банско и Смолян - около 15.

Дъжд ще вали утре и в западните райони на Балканите, но останалата част от полуострова ще бъде предимно слънчево и топло за сезона.

Проливни валежи от дъжд и гръмотевична дейност ще има в страните от Западна и Централна Европа, където температурите ще останат по-ниски от обичайните за края на октомври.

Ще вали и на Пиренеите, където предстои затопляне.

У нас, в неделя, ще се върнем към зимното часово време, но температурите ще се задържат без съществена промяна. Ще бъде обаче ветровито, облачно и ще вали в почти цялата страна, с изключение на югоизточните райони.

През нощта срещу понеделник и в понеделник се очакват повсеместни валежи, на места значителни по количество. Ще бъде ветровито, а максималните температури в Северозападна България съществено ще се понижат.

Във вторник вятърът ще отслабне,валежите ще спират, а облачността ще намалява и в сряда ще бъде предимно слъчево, но в сутрешните часове отново ще има условия за слани.