Канада спира рекламата, ядосала Доналд Тръмп

Канадската провинция Онтарио ще направи пауза в рекламната кампания, която ядоса американския президент Доналд Тръмп и той внезапно да прекрати търговските преговори с Канада.

Дъг Форд - премиерът на провинцията, която финансира рекламата, е взел това решение след разговор с премиера Марк Карни. В рекламния клип се чува гласът на покойния американски президент Роналд Рейгън, който критикува въвеждането на мита и твърди, че те работят само временно.

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено. Канада е готова да възобнови преговорите със Съединените щати, каза премиерът Карни.