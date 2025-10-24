Американският президент Доналд Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада.

Тръмп обвини Отава в шокиращо поведение. Държавният глава заклейми в Truth Social канадска реклама против митата, в която говори бившият американски президент Роналд Рейгън.

Видеото включва обръщение на Рейгън по радиото от 1987 година, в което той обяснява как налагането на мита фалира бизнеси и повишава нивата на безработица.

Белият дом наложи 35-процентна ставка на канадския внос, с изключение на някои стоки, които Тръмп договори по време на първия си мандат.