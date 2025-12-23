БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Поводът е съобщението, че спират да секат монетата

погребаха американското пени снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Стотици американци се събраха на Линкълн Мемориал за символично "погребение" на американското пени.

Събирането е по повод съобщението на Монетния двор на САЩ, че спира да сече дребните монети от един цент. Присъстващите "погребаха" пенита в бял ковчег.

Имаше и актьор облечен като президента Ейбрахам Линкълн - чийто образ е на дребните монети от 1909 година насам. Нареждането на американския президент Доналд Тръмп да се спре използването на пенитата накара някои търговци да закръглят цените.

снимки: БТА

