БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Новата технология съкращава времето за издирване на пострадали туристи

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дронове се включват в акциите на Планинската спасителна служба в страната. С използването на летателните апарати времето за издирване на пострадали туристи се скъсява, а оказването на първа медицинска помощ става два пъти по-бързо.

Бързи огледи на труднодостъпни терени, търсене на туристи в стръмни и опасни улеи и изпращането на точни данни за бърза реакция при тежко пострадали. Това са само част от предимствата на дроновете, с които скъсява времето за реакция на планинските спасители почти двойно.

Иван Ангелинин – ПСС – Банско: "Търсенето на пострадал това са наистина най-тежките акции, буквално се търси понякога игла в купа сено, има огромен район, който трябва да обходим и трябва да се обходи всяко деренце, всяка рекичка, може пострадалия да е в някакви храсти, места и тогава дроновете помагат много особено дрона с термокамерата, това може да спести не часове а понякога и дни."

Ползването на дронове в планината през зимния сезон обаче крие и много рискове.

Иво Валеов – пилот на дрон и планински спасител: "В Банско имаме два дрона, единият е с термокамери, единият е без. Вече имаме доста акции, в които са използвани дронове. Рисковете са, че като е лошо времето може да го изгубиш дрона, той не е никакъв евтин… Обхватът - също трябва да се съобразяваш с него, това е някаква техника, която е свързана с батерии, с обхват."

В България вече е и четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха. При издирване на пострадал турист с дрон и спасяването му с хеликоптер, технологията за първа помощ на Планинската спасителна служба в България вече е сходна с тази на колегите ги им от Словакия, Италия и Австрия.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#ПСС-Банско #планински спасители #дронове

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
5
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева
6
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Регионални

Над 700 екипа на "Пътна полиция" следят за безопасността по пътищата в страната
Над 700 екипа на "Пътна полиция" следят за безопасността по пътищата в страната
Има ли риск от екологична катастрофа заради източване на язовир в Русенско? Има ли риск от екологична катастрофа заради източване на язовир в Русенско?
Чете се за: 05:20 мин.
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ) Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Започва делото за пожара в психиатричната болница в Ловеч, където загина млад мъж Започва делото за пожара в психиатричната болница в Ловеч, където загина млад мъж
Чете се за: 00:45 мин.
След инцидента с лютив спрей в бургаско училище: Обсъждат допълнителни мерки за контрол и достъп След инцидента с лютив спрей в бургаско училище: Обсъждат допълнителни мерки за контрол и достъп
Чете се за: 03:52 мин.
Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ