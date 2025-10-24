Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата

Дронове се включват в акциите на Планинската спасителна служба в страната. С използването на летателните апарати времето за издирване на пострадали туристи се скъсява, а оказването на първа медицинска помощ става два пъти по-бързо.

Бързи огледи на труднодостъпни терени, търсене на туристи в стръмни и опасни улеи и изпращането на точни данни за бърза реакция при тежко пострадали. Това са само част от предимствата на дроновете, с които скъсява времето за реакция на планинските спасители почти двойно.

Иван Ангелинин – ПСС – Банско: "Търсенето на пострадал това са наистина най-тежките акции, буквално се търси понякога игла в купа сено, има огромен район, който трябва да обходим и трябва да се обходи всяко деренце, всяка рекичка, може пострадалия да е в някакви храсти, места и тогава дроновете помагат много особено дрона с термокамерата, това може да спести не часове а понякога и дни."

Ползването на дронове в планината през зимния сезон обаче крие и много рискове.

Иво Валеов – пилот на дрон и планински спасител: "В Банско имаме два дрона, единият е с термокамери, единият е без. Вече имаме доста акции, в които са използвани дронове. Рисковете са, че като е лошо времето може да го изгубиш дрона, той не е никакъв евтин… Обхватът - също трябва да се съобразяваш с него, това е някаква техника, която е свързана с батерии, с обхват."

В България вече е и четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха. При издирване на пострадал турист с дрон и спасяването му с хеликоптер, технологията за първа помощ на Планинската спасителна служба в България вече е сходна с тази на колегите ги им от Словакия, Италия и Австрия.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков