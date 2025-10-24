БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хамас и Фатах обсъждат в Кайро постигнатото примирие в Газа

Христо Ценов
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Снимка: БТА
Ръководителят на египетското разузнаване Хасан Рашад се е срещнал в Кайро с няколко палестински фракции за постигане на съгласие по плана за мир на американския президент Доналд Тръмп.

На срещата е имало представители от Хамас, както и от техния политически опонент Фатах, които управляват в Западния бряг. Египет се готви да бъде домакин на международна конференция за възстановяването на Газа през втората половина на ноември.

Американският държавен секретар Марко Рубио изяви увереност след срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху, че мирът в региона ще бъде поддържан.

#Фатах #примирието в Газа #Хамас #Кайро

