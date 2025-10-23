БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път

Виктор Борисов
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
И двата пътя - този през Вакарел и този през Самоков, или са в ремонт, или се нуждаят от ремонт

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
И днес километрични задръствания в последния ден от ремонта на автомагистрала "Тракия" между Ихтиман и Вакарел.

Причина за това освен организацията на движение в една лента е и липсата на здрав алтернативен маршрут.

И двата пътя - този през Вакарел и този през Самоков, или са в ремонт, или се нуждаят от ремонт.

Заради ремонта между Вакарел и Ихтиман автомагистрала "Тракия" става еднопосочна по няколко пъти на ден.

"Когато движението посока Пловдив се образува голяма тапа се спира движението посока към София за около 20 минути, за да се източи колоната и за да не стоят в задръстването", заяви Румен Сачански, директор ОПУ - София.

А шофьорите изчакват на място.

"Нямам си на идея защо се изчакваме при положение, че две платна са за София, едно е обратно за Пловдив, така че аз не разбирам защо не можем да минем", коментира Стоян, шофьор на камион.

"Аз мисля, че е много по-добре да се движим поне по малко, нищо не правим, нищо не се постига".

Малко след началото на организация тир аварира в активната лента и това създаде нова колона на автомагистрала "Тракия".

"Натоварена е магистралата. "Хемус" доколкото знам и тя е в ремонт, на Пазарджик долу също има ремонт", сподели Иван, шофьор на камион.

От утре чакането свършва, защото и ремонтът приключва, магистралата обаче остава без алтернативен път между София и Ихтиман.

А това е един от алтернативните маршрути на автомагистрала "Тракия", старият път през Нови хан, вместо за воланите обаче шофьорите се хванаха за главата.

"Натам е още по-зле пътят".

БНТ: А вие не знаете ли, че този път е проблемен?

"Не, няма знаци, няма предупреждение".

"Много лошо състояние - пътят е практически непроходим, но там предстои през следващата година, вече има сключен договор, избран изпълнител - надявам се да започне ремонтът", заяви Румен Сачански, директор ОПУ - София.

Другата алтернатива - пътят през Самоков в момента също се ремонтира и на места липсва каквато и да е настилка, затова и движението за камиони над 12 тона е спряно.

"Превантивен ремонт се прави на пътя - надявам се до края на месеца да приключат асфалтовите работи там", каза още Румен Сачански, директор ОПУ - София.

Следващите големи ремонти по "Тракия" се очакват напролет догодина.

