Божидар Саръбоюков: Това, което постигнах, е достатъчно за наградата за изгряваща звезда на европейската атлетика

Евгени Николов от Евгени Николов
Всичко от автора
Чете се за: 02:45 мин.
Лека атлетика
Лекоатлетът направи равносметка на отминалия сезон и посочи целите си за 2026 г.

божидар саръбоюков
С надежда да спечели приза за изгряваща звезда на европейската атлетика за 2025 година, най-добрият български състезател Божидар Сарабоюков заминава за грузинския град Батуми. Там в събота вечер ще се проведе европейската гала, на която ще бъдат раздадени наградите.

Този сезон лекоатлетът спечели златен медал в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика в зала, след което завърши пети на световното първенство.

"Най-доволен съм от зимния сезон, европейската титла. След това може да се нареди 5-ото място в света. Мъжките успехи са големите успехи. Можех да постигна повече. Спокойно можех да бия един национален рекорд и затова не съм доволен. Останах далеч от този рекорд. Очаква се доста повече", сподели той в интервю за БНТ.

Европейската атлетика го поставя сред топ 3 на изгряващите звезди в Европа, като от номинираните само той има значима титла при мъжете. Победителят ще стане ясен в събота вечер на церемония в грузинският град Батуми.

"Още миналата година исках да бъда там и се случи. В началото го приех като на шега. Очаквам да разбера от любопитство дали съм първи, втори или трети. Надявам се да се върна с награда", допълни медалистът.

За новия сезон треньорският му щаб е подготвил промени в подготовката.

"Оставаме с този стил, но смятаме да променим разбега, който е 12 крачки. Като метраж е достатъчно, но не съм видял никого, от световния елит, да скача от толкова къс разбег. Смятаме да смалим подхода и да увеличим бягането. Трябва малко да променим самия стил на бягането. При дъската съм повече приклекнал", разкри Саръбоюков.

Лекоатлетът посочи и целите си за 2026 г.

"Целя се в световното първенство в зала през зимата, а през лятото в европейското първенство. Надявам се да съм в топ 8 в ранкинга, защото в края на летния сезон ще има много хубаво състезание, в което ще участват 10-те най-добри", добави Саръбоюков.

Вижте цялото интервю във видеото.

