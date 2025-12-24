Барселона обмисля опциите си за нов централен защитник

Ръководството на Барселона обмисля подсилване с нов защитник през зимния трансферен прозорец, пише "Мундо Депортиво". Основната причина за належаща сделка са психологическият срив на Роналд Араухо и сериозната контузия на Андреас Кристенсен.

Профилът на търсения играч е ясен: централен защитник с опит, лидерски качества и за предпочитане латиноамериканец, тъй като езикът е важен за адаптацията. Ако може да играе с ляв крак, още по-добре, се казва още в изискванията на каталунците.

Един от хората, които биха могли да се впишат, е опитният бранител на Бенфика Николас Отаменди. 37-годишният аржентинец има договор с португалския колос до края на лятото на 2026 г.

Негов агент е Жорже Мендеш, който е в отлични отношения с Барселона, но Отаменди е капитан на Бенфика, играе във всички мачове и не би било лесно да бъде спазарен на този етап.

Останалите варианти, които "Мундо Депортиво" изброява, са Стефан де Врай от Интер, Маркос Сенеси от Борнемут, Диого Леите от Унион Берлин, Диего Йоренте от Бетис, Луиз Фелипе от Райо Валекано или Хуан Фойт от Виляреал.