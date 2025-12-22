БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Барселона ще се опита да привлече централен защитник през зимата

Решението на каталунците идва след като Андреас Кристенсен се контузи тежко миналата седмица.

Барселона
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик обяви, клубът може да привлече централен защитник след като датчанинът Андреас Кристенсен ще бъде извън терена за продължителен период от време заради сериозна травма.

„Ще видим. Ще говоря със спортния директор Деко. Най-важното за мен сега е Андреас да се възстанови, всички трябва да го подкрепим. Той беше в много добра форма. Игра добре в турнира за Купата на Испания и се представяше отлично в тренировките. Тъжно е, защото това е поредната му контузия. Пожелавам му всичко най-добро и бързо завръщане“, каза германският треньор на пресконференция.

Барселона съобщи, че 29-годишният Кристенсен е получил частично разкъсване на предната кръстна връзка на лявото коляно. След прегледите на играча е назначен консервативен курс на лечение. Според редица медийни публикации, Кристенсен ще отсъства от терена цели 4 месеца.

През сезон 2025/2026 Кристенсен отбеляза един гол в 17 мача във всички турнири. Договорът му е до 30 юни 2026 година.

