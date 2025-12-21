Андреас Кристенсен аут за месеци, заради разкъсване на кръстни връзки на коляното

Датчанинът се е контузил на последната тренировка преди мача с Виляреал.
Централният защитник на Барселона Андреас Кристенсен няма да може да играе с месеци, заради разкъсване на кръстните връзки в коляното, съобщиха от клуба.
29-годишният датчанин е усукал лявото си коляно по време на последната тренировка преди двубоя с Виляреал от испанското първенство. Направените тестове са показателни, че операция не е нужна, но въпреки това се очаква възстановяването му да отнеме дълго време.
Контузията поставя под голяма въпросителна участието на Кристенсен на световното първенство, ако Дания се класира за него. В края на март скандинавците ще се изправят срещу Република Северна Македония, а при победа ще играят с един измежду Чехия и Република Ирландия за място на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико през лятото на 2026-а.
The first team player Andreas Christensen has a partial tear of the anterior cruciate ligament in his left knee as the result of an unfortunate twist of the knee in Saturday’s training session. After tests carried out on the player, a conservative course of treatment has been… pic.twitter.com/QdhnNbgyYU— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2025