Маркъс Рашфорд се надява да остане в Барселона

Лятното попълнение на Барселона - Маркъс Рашфорд, заяви желанието си да остане в клуба и след края на периода под наем.

Споразумението между Манчестър Юнайтед и каталунците е до края на сезона.

„Още от първия ден усетих топло посрещане и подкрепа. Дойдох с ясната цел да помагам на отбора да печели отличия. Миналият сезон беше изключителен, но във футбола обстоятелствата се променят бързо. Целта ни е отново да сме на върха, а аз съм напълно фокусиран върху това. Работата с треньорите и съотборниците е на високо ниво и нямам от какво да се оплаквам“, заяви Рашфорд пред каталунския вестник Sport.

Приоритетът му е да убеди ръководството да активира откупната клауза.

„Без съмнение. Желанието ми е да остана в Барселона. Това е крайната ми цел, но не е единствената мотивация. Всеки ден работя здраво, защото искам да печелим. Барселона е голям клуб, създаден да печели трофеи“, допълни той.

Рашфорд разполага със 7 гола и 11 асистенции в 24 срещи за Барселона във всички турнири.