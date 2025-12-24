Футболистите на Лудогорец събраха лични средства за деца и възрастни хора

Футболистите на Лудогорец подеха прекрасна благотворителна инициатива. Те събраха лични средства, с които са подкрепили деца, лишени от родителска грижа, както и възрастни хора от региона.

От клуба споделят, че дори една усмивка и малък жест могат да имат силата да променят нечий живот.

Публикацията на клуба в социалните мрежи:

Футболът обединява.

А добротата - променя съдби.

В навечерието на Коледа футболистите от първия отбор на Лудогорец избраха да дарят надежда. С лични средства те зарадваха деца без родители от центровете за настаняване от семеен тип в Разград с подаръци и лакомства.

С грижа и внимание отборът осигури дивани за децата с увреждания в Дома за медико-социални грижи и топли олекотени завивки за 80 възрастни хора в Дома за стари хора в града.

Коледа е повече от празник - тя е съпричастност.

Нека бъдем хора. Всеки ден. Защото понякога една усмивка и едно малко дело могат да променят нечий цял свят.