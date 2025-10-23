БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българите вече ще могат да пътуват без визи до Виетнам

Вера Александрова
Чете се за: 01:40 мин.
Виетнам е приоритетен партньор на България в Югоизточна Азия, заяви президентът Радев

Президентът Румен Радев и генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия приеха декларация за издигане на отношенията между двете държави на ниво стратегическо партньорство.

То Мал е на официално посещение у нас по покана на българския държавен глава. Визитата съвпада с отбелязване на 75 години от установяване на дипломатически отношения между София и Ханой.

Виетнам е не е само приоритетен партньор в Югоизточна Азия, а и страна, с която ни свързват здрави исторически връзки на дългогодишно приятелство и интензивен политически диалог, посочи президентът Румен Радев.

То Лам отбеляза, че от тази година българите вече ще могат да пътуват без визи до Виетнам с цел туризъм за период до 45 дни.

И призова страната ни да опрости процедурата по издаване на визи за виетнамци.

Относно приетата декларация президентът Радев отбеляза: "Един акт,който увенчава съвместните усилия в нашите страни в продължение на десетилетия за задълбочаване и разширяване на нашето ползотворно сътрудничество. Тази декларация, която приемаме днес, е приносът на България в активните усилия на СР Виетнам и стремежа към стратегическо партньорство с ЕС".

"Призоваваме България да опрости издаването на визи за виетнамските граждани, така че все повече виетнамци да може да идват в "поетичната земя на розите", каза още То Лам, генерален секретар на Виетнамската комунистическа партия.

