Среща на върха на ЕС в Брюксел: Ще се използват ли замразените руски активи?

Европейският съюз прие днес новия 19-и пакет от санкции срещу Русия и обеща той да не бъде последен.

Лидерите на страните от Европейския съюз заседават и в този час на срещата на върха в Брюксел, на която обсъждат финансовата и военна помощ за Украйна.

В срещата днес участва и украинският президент, който призова Европа да отпусне на Киев заем, гарантиран със замразените руски активи в Европа.

Новите санкции срещу Русия включват и мерки срещу отговорни за отвличането на украински деца, както и забрана за предлагането на туристически услуги в Русия.

"Тази сутрин одобрихме 19-ия пакет от санкции срещу Русия, които са насочени към "сенчестия флот", банковия и енергийния сектор. На тази среща на върха ще вземем и политическото решение да гарантираме покриването на финансовите нужди на Украйна за 2026 и 2027 година, включително за придобиването на военно оборудване. Това е много силен сигнал към Русия - ние ще подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", заяви Антониу Коща, председател на Европейския съвет.

Европейските лидери обсъждат предоставянето на т. нар. репарационен заем на Украйна, гарантиран с обездвижените руски активи в Европа.

Голяма част от тези активи се намират в белгийската финансова институция Юроклиър. Активи обаче има и в други европейски държави и затова Белгия настоява всички държави членки да поемат отговорност за заема.

"Искам да видя юридическата база за вземането на подобно решение. Все още не съм видял такова. Подобно нещо не се е случвало дори през Втората световна война. Юридическата база не е просто детайл в такива ситуации, така че искам да я видя. И след това можем да обсъждаме. Белгия има три условия - първо, рисковете да не се поемат само от нашата страна. Второ, да има гаранции за връщането на заема. Ако нещата се объркат и трябва да се върнат десетки хиляди или стотици хиляди милиарди, Белгия не може да ги плаща сама. Всички останали държави трябва да гарантират, че ще плащат заедно с нас. И трето, има замразени руски активи и в други държави, те трябва също да се включат в предоставянето на заема. Иначе Белгия ще бъде единствената страна, на която Русия ще наложи своите ответни санкции", коментира Барт де Вевер, премиер на Белгия.

Украинският президент Зеленски настойчиво призова европейските лидери да вземат бързо решение за отпускането на заема.

"След като Русия докара войната в нашата страна, тя трябва да си плати за това. И един от начините да се упражни натиск върху Москва е Европа да вземе това решение единно. Между другото Русия много се страхува от това. Този заем ще се използва не само за хуманитарни цели, защото те ни атакуваха и ние трябва да се защитаваме и да отговорим", допълни украинският президент Володимир Зеленски.

Според Росен Желязков замразените в България руски активи не са част от гаранциите за заема за Украйна.

"По отношение на т. нар. руски активи това са финансови средства, които са депозирани в Европейската централна банка и са блокирани от Юроклиър. В България, ако има активи на санкционирани лица или предприятия, дружества и т.н. те не попадат в този финансов актив. Те са замразени в България, с тях не могат да се извършват сделки", каза още българският премиер Росен Желязков.

Зеленски обеща със средствата от заема Украйна да купува и европейско оръжие и боеприпаси.

