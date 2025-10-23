БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)

Теодора Гатева
По света
"Разговорите с Путин не водят доникъде", заяви Доналд Тръмп

САЩ и ЕС увеличиха силно натиска върху Русия за примирие в Украйна. Новите санкции засягат и Рафинерията "Лукойл Нефтохим" в Бургас.

Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл".

Министерство на финансите официално посочва, че причината е отказът на президента Владимир Путин да спре войната.

Съединените щати санкционират Русия за пръв път, откакто Донланд Тръмп е президент.

От руското външно министерство коментираха, че Русия е "имунизирана" срещу подобни икономически решения.

9 месеца - толкова време отне на американския президент Доналд Тръмп, за да се реши на този ход.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Това са огромни санкции, те са срещу двете им големи петролни компании и се надяваме, че няма да продължат дълго".

Под удара на санкциите вече попадат четирите най-големи руски петролни компании, освен "Роснефт" и "Лукойл", под санкции вече са "Газпромнефт" и "Сургутнефтегаз". Всички активи на "Роснефт" и "Лукойл", които се намират под американска юрисдикция, ще бъдат замразени.

Забранява се на американски физически и юридически лица да извършват финансови операции с двете компании и техните дъщерни дружества.

Санкциите обхващат и всички дружества, в които "Роснефт" и "Лукойл" притежават 50 или повече процента дялово участие.

По думите на Доналд Тръмп, сега е настъпил моментът за това решение, защото разговорите с Путин не дават резултат.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Просто усетих, че настъпило времето. Чакахме прекалено дълго. Всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори, но след това те не водят доникъде".

Двете руски петролни компании изнасят над 3 милиона барела петрол на ден.

"Роснефт" произвежда половината от руския петрол, което е около 6% от световното производство.

От Вашингтон се надяват, че санкциите ще принудят Русия да седне на масата за преговори, с които да се сложи край на войната в Украйна.

Министърът на финансите Скот Бесент призова съюзниците да се присъединят към наложените санкции.

Възможно е да бъдат предприети и още рестриктивни мерки, добавиха американски официални източници от Конгреса. Според политолози, Доналд Тръмп е отстъпил под вътрешния натиск на Републиканската партия. Има законопроект за тежки наказателни мерки срещу Русия, който се ползва с широка подкрепа на републиканци и демократи.

Документът обаче не се подлага на гласуване от републиканците, за да не пречат на действията на Тръмп по отношение на войната в Украйна. Санкциите на САЩ срещу Русия не са просто лек шамар, а тежък удар в стомаха смятат експерти и припомнят, че на Русия са й били нужни от един до 3 месеца, за да намери начин да заобикаля западните ограничения.

Мария Снеговая, анализатор:

"Тези санкции могат да бъдат много значими и със сериозни последствия. Слагането на тези компании, и дъщерните им дружества, в забранителните списъци, отваря вратата и за вторични санкции за купувачите на руски петрол. Говорим най-вече за Индия и Китай".

Реакцията на Русия - ако настоящата администрация на Съединените щати започне да взема пример от предшествениците си, които се опитваха да принудят Русия да направи компромис с националните си интереси, със санкции, то резултат ще си остане същият - провал от вътрешнополитическа гледна точка, и негативен - за стабилността на световната икономика, казаха от Руското външно министерство.

Мария Захарова, говорител на министерството на външните работи на Русия:

"Разглеждаме този ход като изключително контрапродуктивен и е сигнал, който не е в полза на постигане на съществени преговорни решения за конфликта в Украйна".

Ходът на Доналд Тръмп представлява сериозна промяна в политиката на САЩ по отношение на войната в Украйна.

Дали това ще е поредният обрат или ще доведе до конкретен резултат - ще покаже времето.

#войната в Украйна #Русия #САЩ #санкции

