ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание

Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Запази

Дали той ще се отрази на България и каква е оценката на политиците?

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Темата за новия пакет санкции срещу Русия отекна и в парламента. Дали той ще се отрази на България и каква е оценката на политиците…

Според част от опозицията в лицето на ПП-ДБ и МЕЧ наложените санкции пряко ще се отразят върху националната сигурност на страната, тъй като рафинерията Бургас е собственост на "Лукойл" и няма да може да обработва танкерите, които акостират, въпреки че те превозват неруски петрол. Въпреки това, призоваха за незабавната ѝ продажба, но предупредиха това да не стане за сметка на навлизане на олигархични мафиотски интереси.

Повод за този коментар е предстоящото заседание на енергийната комисия следобед, на което трябва да бъде обсъдена законова промяна, според която ДАНС ще е последната инстанция, която ще одобрява бъдещи сделки при евентуална продажба на "Лукойл". За да се усъмнят в преценката на ДАНС е настоящият председател на службата Деньо Денев. Според опозицията той е пряко свързан с една политическа сила. Бойко Борисов не се съгласи. Лидерът на ГЕББ коментира, че Деньо Денев е доказан професионалист и заслужава да бъде начело на службата.

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната. Изключително опасно е, ако той рязко попадне под санкции. Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но в никакъв случай тя не трябва да попада в ръцете на българската мафия. Ако България е Пеевски, Пеевски иска да си купи рафинерията, за да застане на нейния вход и изход и да си я точи както "Мултигруп" си я точеше преди 20-30 г."

Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната": "Мисля, че "Лукойл" е твърде голяма хапка за Пеевски. Това е сделка с международен аспект и мащаб, който е много над местните боричкания и местните далавераджии."

Костадин Костадинов - председател на "Възраждне": "Няма да се отрази по никакъв начин, защото тази компания работи с доставчици, които са извън дори от ЕС и то работи вече няколко години - от 2022 година. Така, че единственият начин, по който ще се отрази е, че политически сили между другото и от управляващите, и от така наречената опозиция, ще се опитат да използват тази ситуация, за да откраднат този бизнес."

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Действията на Тръмп по санкциите, наложени на "Роснефт" и "Лукойл" пряко засягат България в негативен контекст. Засягат националната сигурност на България, защото ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да е собственик на българската рафинерия. Очакваме цената на крайния потребител на горивата да се повиши. Притеснителното е, че предчувствайки какво се случва в две комисии на парламента, доминирани от ГЕРБ и "ДПС - Ново начало", те правят така, че ДАНС, Деньо Денев, пряко подчинен на Пеевски, да одобрява, да контролира сделка с "Лукойл".

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Подобна сделка в днешната геостратегическа ситуация, дето се вика освен ДАНС, ще се гледа минимум от четири централи в света. Не случайно ДАНС е най-уважаваната служба в САЩ от нашите партньори. Деньо Денев аз съм го назначавал на работа, аз съм го пращал в ДАНС. Тогавашният директор Тончев го прие за зам. директор и сега, ако искаш да уязвиш някой, казваш му, че е на Пеевски. Не го приемам това."

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и още две важни политически теми. Първата е свързана с поисканите от ГЕРБ и "Има такъв народ" в рамките на коалиционния съвет, ротации на поста председател на Народното събрание. За Борисов няма никакво значение дали ще стане след една година или по-рано, както той се изрази. Важното е в рамките на Съвета съвместно управление или както той го нарича "домсъвета" да бъде постигнато съгласие по тази тема.

Борисов коментира и скандалът с колите на президентската администрация. Той заяви, че "за да се спре този цирк" настоява Теменужка Петкова като финансов министър да изготви нужното постановление, което да бъде предано на Министерския съвет и колите и шофьорите да бъдат върнати на президентството и да се спре със спекулациите по тази тема. Теменужка Петкова беше до лидера на ГЕРБ и тя пък отговори на другия важен въпрос за държавата – кога бюджетът за следващата година ще бъде готов и ще бъде внесен за обсъждане. Тя увери, че сроковете ще бъдат спазени и план-сметката на държавата до края на месеца ще бъде представена в парламента.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

# Народно събрание #политически коментари #"Лукойл Нефтохим Бургас" #продажба на "Лукойл"

Последвайте ни

