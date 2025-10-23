БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опитният ветроходец Светлозар Тенев се отправя на околосветско пътешествие

от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
70-годишният варненец планира да измине около 26 000 морски мили.

опитният ветроходец светлозар тенев отправя околосветско пътешествие
На самотно околосветско плаване с яхта тръгна опитният ветроходец от Варна, капитан далечно плаване Светлозар Тенев. 70-годишният мореплавател планира да измине около 26 000 морски мили, като ще премине през водите на три океана. Очаква се плаването да продължи между 6 и 8 месеца.

Опитният ветроходец вече няколко пъти участва в самотни презокеански плавания. Идеята за околосветското пътешествие се заражда, когато морският капитан излиза в пенсия и вече разполага с много свободно време.

Капитан Тенев добре знае какво е необходимо за една успешна обиколка на земното кълбо по море и как се подготвя подобна експедиция.

"Абсолютно спокоен съм. Знам какво мога. Знам какво съм постигнал в морето. Единствено имам страх към лодката дали ще издържи. За себе си съм сигурен, че ще издържа", сподели той.

Капитан Тенев планира 3 спирания в различни точки на световния океан за зареждане с провизии с престой не повече от 2 денонощия. Надява се да постигне средна скорост от 5 до 6 възела, което според него ще зависи не само от климатичните условия, но и от късмета.

