Норвежкият биатлонист Сиверт Бакен е починал на 27-годишна възраст в Италия. Това съобщават от пресслужбата на Норвежката асоциация по биатлон, цитирана от ТАСС.

Засега причината за смъртта на елитния спортист остава неизвестна, като той е бил намерен в хотел.

Бакен е трикратен европейски шампион. Той има една победа за Световната купа. Последното му участие за Световната купа е масовият старт във Франция на 21 декември, на който той завършва на 20-о място.