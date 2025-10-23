БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:17 мин.
Криминално
Обвиняемият не е лекуван в психиатричен център, но баща му страдал от тежко психическо заболяване, което може да има фамилна обремененост

Днес се очаква Окръжният съд в Бургас да разгледа мярката за неотклонение на 25-годишното момче, обвинено в тройното убийство на майка си, сестра си и леля си. Тежкото престъпление стана в село Люляково във вторник през нощта, а вчера станаха ясни още смущаващи подробности около убийствата.

Тежкото престъпление стана в село Люляково във вторник през нощта, а вчера станаха ясни още смущаващи подробности около убийствата. Мъжът не е регистриран с психическо заболяване, но това ще установи съдебно-медицинската експертиза.

"Той не е регистриран и лекуван в Центъра за психическо здраве, но отчитайки обстоятелството, че баща му е лекуван в Център за психично здраве, и то с много тежка диагноза, с тежко психическо заболяване, шизофрения, бихме могли да счетем, че има известна фамилна обремененост", обясни в "Денят започва" Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас.

Трагедията се разигра във вторник през нощта, когато трите жертви бяха убити, но все още не е ясно обвяиняемият кое оръжие е използвал първо - огнестрелното или хладното.

„Категорично можем да кажем, че е използвано огнестрелно оръжие, както и нож. На този етап не можем да уточним кое е използвано първо“, каза прокурорът.

Според информацията на прокуратурата обвиняемият е действал под влиянието на силна емоционална травма, свързана с факта, че е бил дистанциран от дома си:

„Лицето е било силно подтиснато от факта, че е било дистанцирано от дома си и не е могло да го посещава. Това на този етап ни води до заключението, че това е именно и мотивът за извършване на деянието“, допълни прокурорът.

По думите му днес от прокуратурата ще поискат за обвиняемия най-тежката мярка - "задържане под стража".

Случаят е изключително тежък, като обвинението е с множество квалифициращи признаци:

„Имаме убийство, извършено предумишлено; убийство, осъществено с пряка опасност за живота на мнозина; убийство, извършено в условията на домашно насилие. Всичко това усилва тежестта на наказанието“, поясни окръжният прокурор.

Що се отнася до психичното състояние на обвиняемия, прокуратурата уточнява:

„Той не е регистриран и не е лекуван в Центъра за психично здраве. Но отчитайки обстоятелството, че баща му е лекуван с тежка диагноза – шизофрения, можем да отчетем известна фамилна обремененост. Меродавен отговор на въпроса за вменяемостта ще даде съдебно-психиатрична експертиза.“

Разследването продължава, включително за установяване на произхода на използваното оръжие, като властите се въздържат от конкретни коментари, за да не се наруши следствената тайна.

