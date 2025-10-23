Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическата партия е на официално посещение в България

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официална визита: Лидерът на Виетнамската комунистическа партия е на официално посещение в България

Посещението включва срещи с държавното ръководство, бизнес форум и лекция в Софийския университет

гергьовден ден отворените врати президентството
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам пристига на официално посещение в България.

Визитата е по покана на президента Румен Радев. То Лам ще бъде посрещнат с официална церемония на пл. „Ал. Невски“. След това, на „Дондуков“ 2, българският президент и виетнамският лидер ще проведат среща на „четири очи“.

В рамките на официалното посещение, което ще продължи до 24 октомври, са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт, откриване на бизнес форум и публична лекция, която гостът ще изнесе в Софийския университет.

