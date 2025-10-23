Температури до 23° днес

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В сутрешните часове в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска облачност. През деня над Северна България ще преобладава слънчево време. Над южните райони ще има разкъсана, предимно значителна облачност и на места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб, в Източна България и на север от планините - умерен юг-югозападен вятър.

Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 4° и 11°, в София - около 7°, а максималните - между 18° и 23°, в София - около 20°.

По Черноморието ще има разкъсана облачност, над южното крайбрежие - предимно значителна и там на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури на морския бряг ще бъдат от 13° до 16°, а максималните - между 19° и 22°. Температурата на морската вода е от 17° до 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°.

В петък облачността ще е по-често значителна и на места от запад на изток ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, вятърът ще е умерен и силен, от югозапад, по-късно през деня - от запад-северозапад. Минималните температури ще са високи за сезона, в повечето места между 9° и 14°, максималните - от 16° - 17° в северозападните райони до 24°-25° в югоизточните.

В събота ще има променлива облачност и след обяд на места в Северозападна България отново ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне. Ще остане топло за периода, въпреки че температурите ще се понижат с 4° - 5°.

В неделя ще преобладава облачно време, на места, главно в Западна и Северна България, с валежи от дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от юг, в източната половина от страната и ще се усили.

В понеделник валежи ще има на много места из страната, повишава се вероятността за значителни количества на места. В Източна България през по-голямата част от деня ще остане с юг-югозападен вятър, умерен и силен, но отначало в Дунавската равнина, по-късно и в останалата част от страната, вятърът ще се ориентира от северозапад.

