Международният наказателен съд настоя Израел да улесни доставките на помощи за Газа

Международният наказателен съд постанови, че международното право задължава Израел да улесни доставката на помощи за Газа.

Трибуналът подчерта, че израелската страна трябва да подсигури основните нужди на палестинците, необходими за тяхното оцеляване.

Позицията няма правнообвързващ характер, но Международният наказателен съд посочва неговата висока юридическа и морална стойност. Израел отхвърли категорично "консултативното становище" и го определи като нов опит за налагане на политически мерки срещу Израел под прикритието на "международното право". След становището на съда Норвегия обяви, че ще внесе нова резолюция в Общото събрание на ООН, която да задължи Израел да вдигне ограниченията пред хуманитарните доставки за палестинците.