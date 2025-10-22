БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
18:49, 22.10.2025
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
15:52, 22.10.2025
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
10:32, 22.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
08:53, 22.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:52 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 22.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 22.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:36, 22.10.2025
Вътрешната комисия в НС отхвърли ветото на президента върху...
20:35, 22.10.2025
Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни
20:11, 22.10.2025
Нападението над прокурор с чук: Иззети са всички видеозаписи от...
19:43, 22.10.2025
Всяко второ дете е жертва на психологическо насилие, всяко трето...
19:06, 22.10.2025
Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че...
19:05, 22.10.2025
Резултати от Шампионската лига
19:03, 22.10.2025
Интервю с водещия на спортните новини Радостин Любомиров и неговия...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
2
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
3
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
4
Заседание на Народното събрание
5
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
6
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Реклама
Най-четени
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
3
24-годишна жена загина при катастрофа
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 22.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 21.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 21.10.2025
Спортни новини 21.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 21.10.2025
Спортни новини 21.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 21.10.2025
Спортни новини 20.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 20.10.2025
Спортни новини 20.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 20.10.2025
Реклама
Водещи новини
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
18:48, 22.10.2025
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР)
21:05, 22.10.2025
Чете се за: 06:35 мин.
По света
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
19:48, 22.10.2025
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни
20:35, 22.10.2025
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
17:54, 22.10.2025
Чете се за: 00:57 мин.
По света
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат...
18:46, 22.10.2025
Чете се за: 06:50 мин.
Политика
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
18:19, 22.10.2025
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Стрелба в Белград: Атакуван е палатков лагер на привърженици на Вучич
17:13, 22.10.2025
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ