Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни. Фалшиви левове пък се разпространяват в търговската мрежа, предимно в бензиностанции. Качеството на неистинските пари е много добро и могат да заблудят дори опитни касиери.

Вчера в столичния квартал "Толстой" е задържан сръбски гражданин със статут на постоянно пребиваващ у нас. Той е бил следен от полицията няколко дни по оперативна информация. При задържането у него са открити общо 32 хиляди евро във фалшиви банкноти от по 100 и 200 евро. Задържан е в момент, когато се е опитвал да продаде част от парите срещу левове, при изгоден за купувача курс. Разплитането на схемата започнало в края на миналата седмица, когато на бул. "Христо Ботев", близо до пл. "Възраждане" е задържан български гражданин от сирийски произход, който се опитал да продаде 10 хиляди фалшиви евро пак в банкноти от по 100 и 200. Експертизата показва, че това са банкноти, които се разпространяват на територията на цяла Европа от 15 години и са характерни с много добро качество. Дори опитни касиери в чейндж бюра са били заблуждавани и са приемали такива банкноти като истински.

Любомир Николов, директор на СДВР: "Искам да използвам възможността, да предупредя всички граждани във връзка с това, че най-вероятно в следващите месеци ще се увеличи обмена на финасови следства от левове в евро, да използват само лицензирани институции за тази цел. Тъй като фалшификатите, които установяваме към настоящия момент са с много високо качество и може да заблудят всеки един човек, дори и тези, които считат, че разбират от еврови и левови банкноти."

Снимка: БТА

Има задържан и за разпространение на фалшиви банкноти от по 50 лева. Това е станало след сигнал от бензиностанция. Установено е, че първо в магазин за хранителни стоки мъжът е платил покупките си с фалшиви банкноти от по 50 лева. След това, пак с такива фалшиви пари, е заредил автомобила си с гориво, при това за сумата от 200 лева. В дома на задържания са намерени още голямо количество фалшиви петдесетолевки. От СДВР допълниха, че имат много сигнали, предимно от бензиностанции за плащане с такива неистински парични знаци.