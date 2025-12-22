Задържаха над 80 кг марихуана на "Дунав мост" край Русе

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март" няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

Дрогата е на приблизителна стойност от 1,3 млн. лева

82 килограма марихуана задържаха русенските митничари при опит за влизане в страната. Тя е на приблизителна стойност от 1,3 млн. лева.

Наркотикът е бил пренасян в товарен микробус, скрит в климатична техника. Марихуаната е била професионално опакована в 73 пакета, като в тях са били вложени и медни тръби за заблуда на рентгеновата апаратура.

Шофьорът на микробуса е 50-годишен български гражданин. Той вече е осъждан 16 пъти за различни престъпления. Мъжът е задържан с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Присъдата за подобно престъпление е между 15 и 20 години.

