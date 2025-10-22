Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката

Напрежение в кулоарите на парламента и по темата „Бюджет“. Опозицията обвини управляващите, че умишлено не представят план-сметката на държавата заради вътрешни разногласия и проблема с нарастващия външен дълг. Бойко Борисов увери, че сроковете ще бъдат спазени.

Според графика, утвърден от Министерския съвет, още на 10 октомври проектобюджетът е трябвало да бъде представен и обсъден от Тристранния съвет, на 15 октомври да бъде приет от правителството и до края на месеца да влезе за обсъждане в парламента. Разминаването в сроковете скара управляващи и опозиция.

От ПП–ДБ разкритикуваха управляващите, че подценяват сложността на задачата и закъсняват с разчетите.

Асен Василев – председател на „Продължаваме промяната“: „Ако сега започват да сглобяват макрорамката на бюджета и да вземат тежките политически решения, най-вероятно ще има закъснение в тази процедура. Това не е бакалска сметка. Трябва да се види какво точно е записано в бюджета, за да могат да се направят съответните предложения. Това, което се чу миналата седмица – че тепърва се обсъждали параметрите на бюджета в управляващото мнозинство – е силно притеснително.“

„Възраждане“ обвиниха управляващите, че умишлено бавят бюджета, защото не могат да решат въпроса с нарастващия държавен дълг, който според тях до края на годината ще достигне 18,9 млрд. лева.

Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: „Остава големият проблем с бюджета, защото ние още нямаме проектобюджет, което е прецедент за 35 години. Проверете и ще видите, че досега не се е случвало Министерският съвет да не си е изпълнил собствения график. Графикът е до 15 октомври.“

Според „МЕЧ“, бюджетът е превърнат в инструмент, гарантиращ подкрепата към кабинета.

Радостин Василев – председател на „МЕЧ“: „Аз ви казах, че спойката на това правителство ще бъде бюджетът. Още миналата седмица, в четвъртък, излязох и ви казах, че театралният комедиант Бойко Борисов ще се върне в парламента, ще каже нещо тотално различно от това, което е казал, и ще отиде да прави бюджет с Данчо Цонев и приятелите си от ДПС – ново начало.“

За „Величие“ бавенето на бюджета е признак за различия в управляващото мнозинство.

Красимира Катинчарова – „Величие“: „Самият факт, че не е внесен до този момент бюджет, означава, че самите управляващи от партия ‘мафия’ не са много сигурни дали искаме да влезем, или не искаме да влезем в еврозоната.“

А Бойко Борисов увери, че сроковете за изготвяне и представяне на бюджета ще бъдат спазени и призова темата да не се политизира.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: „От днес нататък, след като съм осигурил мнозинство на правителството и на Росен Желязков, без да има никаква щета отникъде, да седнат и да се разберат за бюджета вече четирите партии, за да имаме 121 гласа. По-ясно как да го кажа.“

Бюджетът за следващата година ще бъде първият в историята на страната, изготвен в евро.