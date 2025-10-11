Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности

Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности. Това заяви в специално интервю за БНТ управителят на БНБ Димитър Радев. Той смята, че тази година инфлацията у нас ще бъде по-висока от тази в еврозоната. Управителят на БНБ обърна внимание на това, че срещу взимането на дълг трябва да стоят инвестиции и икономически растеж, а срещу увеличението на заплатите - реформи. По думите му всичко това трябва да е във фокуса на парламента, когато обсъжда бюджета за следващата година, който за България ще е първият като член на еврозоната.

Димитър Радев - управител на БНБ: "Аз мисля, че бюджета за 2026 година е, може би, по-важен от бюджетите през всяка една от последните поне 5 години.

БНТ: Надцениха ли управляващите възможностите за поемане на дълг?

Димитър Радев - управител на БНБ: "Има лош и добър дълг. Добрият дълг е, когато ти вземеш дълг за стратегически инвестиции, които създават условия да увеличиш икономическия растеж, който от своя страна не само ще върне дълга, ще генерира допълнителни дългове. Лош е дългът, който ние поемаме през последните години, т . е. да финансираме потреблението. Да се увеличават заплати в държавната администрация и тя да не се реформира.

- Не виждаме реформи в държавната администрация напоследък?