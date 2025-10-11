БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности

от БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности. Това заяви в специално интервю за БНТ управителят на БНБ Димитър Радев. Той смята, че тази година инфлацията у нас ще бъде по-висока от тази в еврозоната. Управителят на БНБ обърна внимание на това, че срещу взимането на дълг трябва да стоят инвестиции и икономически растеж, а срещу увеличението на заплатите - реформи. По думите му всичко това трябва да е във фокуса на парламента, когато обсъжда бюджета за следващата година, който за България ще е първият като член на еврозоната.

Ето част от интервюто на Надя Обретенова с Димитър Радев, повече очаквайте в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" в понеделник.

Димитър Радев - управител на БНБ: "Аз мисля, че бюджета за 2026 година е, може би, по-важен от бюджетите през всяка една от последните поне 5 години.

БНТ: Надцениха ли управляващите възможностите за поемане на дълг?

Димитър Радев - управител на БНБ: "Има лош и добър дълг. Добрият дълг е, когато ти вземеш дълг за стратегически инвестиции, които създават условия да увеличиш икономическия растеж, който от своя страна не само ще върне дълга, ще генерира допълнителни дългове. Лош е дългът, който ние поемаме през последните години, т . е. да финансираме потреблението. Да се увеличават заплати в държавната администрация и тя да не се реформира.

- Не виждаме реформи в държавната администрация напоследък?

Димитър Радев - управител на БНБ: "Няма съмнение, че заплатите трябва да се увеличават, но трябва да се прави разлика между общата маса на парите, дават за заплати, която е макроикономическия въпрос, и индивидуалните заплати. Фокусът е прекалено върху индивидуалните заплати, а не върху това, нека най-общо го наречем "фонд на работната заплата". Ние имаме необходимост да контролираме по-добре фондовете за работната заплата. В никакъв случай не трябва да се допусне сценарий, при който индивидуалните заплати ще бъдат замразени или ще тръгнат надолу. Но това означава реформи. Има редица системи, в които разходите за заплати са 70-80, дори над 90% от общите разходи на тези системи. За каква ефективност може да говорим, като разходите за тези системи отиват основно за заплати? Какво става с инвестиции? Какво става с материална база? Така, че тези въпроси трябва да се разгледат внимателно. Аз мисля, че идеята и обявяването на това, че трябва да замразяваме заплати е погрешна теза. Тя дава грешен сигнал. Но аз мисля, че мястото за тази дискусия, особено сега в контекста на бюджета, е парламента. И очаквам да чуем подобни гласове."

#фискална експанзия #румънски сценарий #димитър радев #БНБ #новини в Метрото

