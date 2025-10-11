Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?

Заради решението на ВКС да не признава легитимността на главния прокурор Борислав Сарафов, мъжът, пригазил с АТВ майката и нейното дете в Слънчев бряг иска разследването да започне отначало. Ще се стигне ли до правен абсурд?

Близките на Христина Здравкова, която загина след катастрофа с АТВ в Слънчев бряг са готови да излязат на нов протест. Причината - обвиняемият Никола Бургазлиев е поискал разследването да започне отначало. В декларация до медиите семейството на младата жена заявява, че няма да допусне Бургазлиев да излезе на свобода и искат оставката на председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова. Какво провокира семейството на Христина да излезе с тази декларация и може ли да стигне до блокиране на разследването?

Повод за декларацията е внесено от Никола Бургазлиев искане до наблюдаващия прокурор, в което се настоява делото от Националното следствие да бъде върнато в Бургас и се казва, че постановлението, с което Сарафов е възложил работата на следователи от Националната следствена служба е нищожно, а процесуално следствените действия до момента са извършени от незаконно избран разследващ орган.

Близките на Христина и на малкия Мартин казват, че разследването на катастрофата вече е приключило и предстои да влезе в съда, но сега не са сигурни, че това ще се случи. Твърдят още, че двете определения на ВКС, в които се казва, че Борислав Сарлафов няма функциите да иска възобновяване на производство, ще се отрази и на тях, като работата по техния случай започне отново, а Никола Бургазлиев излезе от ареста.

Разследването приключи изключително бързо.

След две решения на състави на ВКС, вратата на убиеца на Христина е отворена.

Обвиняемият за катастрофата с АТВ-то в Слънчев Бряг Никола Бургазлиев е изпратил искане до наблюдаващия разследването прокурор в Окръжната прокуратура в Бургас. С него настоява досъдебното производство да се разследва от бургаското следствие, а не от нациналното. И твърди, че проведените до момента действия са незаконни, тъй като разпореждането за прехвърлянето е от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, а два състава на Върховния касационен съд са постановили, че Сарафов няма такива функции след 21 юли.

Юлиян Здравков, брат на Христина Здравкова: "То вече всички експретизи излязоха, делото казаха, че до две седмици ще го вкарат, като стана така с г-н Сарафов защитата на Никола Бургазлиев написа възражение, жалба. Ние по никакъв начин това нещо не искавме да го политизираме."

В декларацията си близките на Христина заявавяват, че единствената им надежда е за справедливост и за нея разчитата на прокуратурата и съда. Казват още, че разследването от местните служби в Бургас се е провеждало по съмнителен начин и след техен протест пред Съдебната палата в морския град то е възложено на Националното следствие, за да се гарантира обектвиност.

Юлиян Здравков, брат на Христина Здравкова: "Мисля, че достатъчно голяма трагедия се случи с този случай, защо трябва да продължаваме да го изживяваме и да се притесняваме близките?"

Близките на Христина заявяват, че са готови да излязат на протест, ако вместо в да влезе в съда разследването за смъртта на младата жена започне отначало.

