ИЗВЕСТИЯ

ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Снемане на отпечатъци, снимка и сканиране на паспорт: Въвежда се нова система на ЕС за граничен контрол

Ива Стойкова
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Системата "вход-изход" ще замени паспортните печати с дигитални данни за гражданите от трети страни, влизащи в ЕС и Шенген

От утре влиза в сила нова система за граничен контрол при влизане в ЕС и Шенген. Дълго отлаганата система ще бъде въведена поетапно, като преходният период ще продължи 6 месеца. Към британските граждани беше отправено предупреждение да се подготвят за дълги опашки на летищата.

Системата "вход-изход" ще замени паспортните печати с дигитални данни за гражданите от трети страни, влизащи в ЕС и Шенген. Те ще бъдат събирани чрез множество сканиращи устройства, инсталирани на летища, пристанища и железопътни гари.

Ян Лериш, изпълнителен директор на оператора на Евротунел: "Идвате с паспорта си, сканирате го, след това ви насочват да направите снимка на лицето си. Давате пръстови отпечатъци и това е всичко. Отнема най-много две минути".

На деца под 12 години няма да се взимат пръстови отпечатъци. Целта е промените да улеснят откриването на чужденците без право на престой в ЕС и разкриването на случаите на измами с документи и самоличност. Според еврокомисаря за вътрешните работи това е важна част и от реформата в областта на миграцията и предоставянето на убежище.

Магнус Брунер, комисар за вътрешните работи и миграцията: "С тази система ще имаме контрол, ще знаем кой идва в Европа и кой трябва да я напусне".

На британците, преминаващи през големите европейски летища, се препоръчва да предвидят до 4 часа чакане на опашки за този първоначален етап от новата система. Всяко следващо пътуване ще е по-лесно, тъй като регистрацията е валидна три години.

Анита Мендирата, специален съветник по туризма на генералния секретар на ООН: "Цифровата система се въвежда, за да улесни значително пътуванията, но и да повиши сигурността, като съхранява информацията".

Новата система ще бъде въведена поетапно до 10 април 2026 г., като по-малките държави ще го направят напълно от самото начало. Хърватия е избрала смесен подход, като първоначално ще събира данни само по четири часа на ден. Новите правила влизат в сила почти 10 години, след като бяха предложени за пръв път от Европейската комисия.

