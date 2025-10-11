БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
По-често облачно, с превалявания през новата седмица

У нас
Снимка: илюстративна
Днес ще духа умерен и силен вятър с посока от запад-северозапад. В района на Дунавската равнина, както и в югозападните части от страната е в сила предупреждение - код жълто за пориви до близо 80 км/ч. От друга страна, облачността ще продължи да намалява. Дори районите с валежи тази сутрин в източната половина от страната и в планинските части ще бъдат компенсирани със слънчево време. Температурите ще са между 14° и 19°, в София – около 15°.

Ще се задържи ветровито и през следващото денонощие. Най-силен ще е ватърът в Дунавската равнина, в североизточните райони от страната и особено в Сливен. Посоката ще е от запад-северозапад. Утре минималните температури ще са между 6° и 11°, максималните ще се повишат с около градус и ще са от 15° до 20°, в София – около 15°. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Но пък ще е почти без валежи.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са около 18°-19°. Вълнението на морето ще е умерено - 2-3 бала.

Облачността и в планините ще е предимно значителна. Само на отделни места по най-високите части е възможно слабо да превали сняг. И там ще бъде ветровито. Вятърът ще се задържи силен и бурен с посока от северозапад.

Новата седмица ще започне със слънчево време. Вятърът ще отслабне. След обяд в понеделник ще започне увеличение на средната и високата облачност. Във вторник процесът ще се задълбочи и на места ще превали дъжд. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. В сряда и в четвъртък, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток. Облачността ще е предимно значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд.

