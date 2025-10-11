Столични лекари правят безплатни прегледи на деца в Кюстендил

Днес в Кюстендил лекари от Столичната лекарска колегия направиха безплатни прегледи на деца от града и района. Целта на програмата "Детско здраве" е да осигури достъп до водещи детски специалисти там, където те липсват.

Програмата стартира през 2012 година и оттогава досега са прегледани близо 30 000 деца от различни населени места в България. За мнозина това е единствената възможност за среща с опитни детски специалисти.

В Кюстендил за първи път на ортопедични прегледи минаха и деца-спортисти от местния лекоатлетически клуб. Травматолозите прегледаха скачачи, бегачи и спринтьори и дадоха препоръки за лечение на краката и ходилата, както и за предотвратяване нa спортни травми.

снимки: УМБАЛСМ "Пирогов"