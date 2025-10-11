БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столични лекари правят безплатни прегледи на деца в Кюстендил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: УМБАЛСМ "Пирогов"
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес в Кюстендил лекари от Столичната лекарска колегия направиха безплатни прегледи на деца от града и района. Целта на програмата "Детско здраве" е да осигури достъп до водещи детски специалисти там, където те липсват.

Програмата стартира през 2012 година и оттогава досега са прегледани близо 30 000 деца от различни населени места в България. За мнозина това е единствената възможност за среща с опитни детски специалисти.

В Кюстендил за първи път на ортопедични прегледи минаха и деца-спортисти от местния лекоатлетически клуб. Травматолозите прегледаха скачачи, бегачи и спринтьори и дадоха препоръки за лечение на краката и ходилата, както и за предотвратяване нa спортни травми.

снимки: УМБАЛСМ "Пирогов"

#безплатни прегледи на деца #Кюстендил #лекари

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
2
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
4
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти
6
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
6
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...

Още от: Здраве

Проф. Тодор Кантарджиев: Лятото беше дълго, затова очаквам грипът да дойде по-късно
Проф. Тодор Кантарджиев: Лятото беше дълго, затова очаквам грипът да дойде по-късно
В Световния ден на психичното здраве водещи експерти обсъждаха как да се реформира системата В Световния ден на психичното здраве водещи експерти обсъждаха как да се реформира системата
Чете се за: 01:25 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването
Чете се за: 03:22 мин.
Улесняват достъпа до изразяване на воля за донорство с промени в Закона за трансплантация Улесняват достъпа до изразяване на воля за донорство с промени в Закона за трансплантация
Чете се за: 01:42 мин.
Ръст на заразените с ковид у нас Ръст на заразените с ковид у нас
Чете се за: 03:45 мин.
"Стига лъжи" - младите лекари отново излязоха на протест "Стига лъжи" - младите лекари отново излязоха на протест
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: 2026-а да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им Борислав Гуцанов: 2026-а да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им
Чете се за: 02:42 мин.
Политика
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ