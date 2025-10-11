Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра

Жителите на община Елин Пелин излязоха на протест пред общината. Какви са страховете на хората и какво ги притеснява?

Около 10:30 часа започна протестът в Елин Пелин. Основното притеснение на хората е плануваното застрояване на коритото на река Габра. Още миналата година кметът и Общинският съвет са поискали отпадане на земеделската защита върху терените в коритото на реката.

Жителите се опасяват, че подобни действия могат да доведат до екокатастрофа и да се повтори бедствието в Елените. Според местните хора, от общината продължават да правят постъпления земята около реката да бъде застроена. Всичко това се случва на фона на режим на водата в общината и лошото състояние на инфраструктурата.

Ето какво казаха някои от протестиращите:

- Искаме да кажем да уважават исканията и интересите на местното население, защото имотите публична общинска собственост не са за разпродажба, а за ползване в интерес на местното население. БНТ: Кое ви притеснява за случилото се със складовете за фойерверки? - Основният проблем е, че до ден днешен няма наказан за случилото се. Февруари тази година от прокуратурата беше съобщено, че всичко е станало заради високи температури. От тогава до сега ние не знаем да има някакво следствие, жителите на Елин Пелин се притесняват, че склада продължава да работи. - Подробно сме описвали проблемите с водата. Ние имаме вода в този регион, но питайте хората дали имат вода вкъщи. За 10 години управление на кмета Симеонов са сменени на 500 метра една тръба.

