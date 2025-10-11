Борислав Гуцанов: 2026-а да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им

Повече средства за младите семейства ще бъдат заделени в бюджета за следващата година. Това заяви за "По света и у нас" социалният министър Борислав Гуцанов. Той увери, че ще бъдат намерени нужните средства.

Социалното министерство ще настоява в бюджета за следващата година да бъдат заделени повече средства за младите семейства.

Борислав Гуцанов - министър на труда и социалната политика: "Това, което ми се иска е догодина да бъде годината на младите семейства и да направим така, че да увеличим доходите именно на младите семейства. Тях да ги подпомогнем, втората година майчинство, първо, второ, трето дете - раждане. Учениците да получават повече пари. Не може да имаме демографска криза, която е виснала на врата ни като Дамоклиев меч и ние да не си даваме сметка, че трябва да се справим с нея. Тя оказва своето влияние за бъдещето на страната ни. Тя оказва влияние за икономиката. Има ли силна държава икономически, която да няма и социална политика? Ами няма такава. Нещата са взаимно свързани. Трябва да гледаме в бъдещето."

Гуцанов е убеден, че ще се намерят нужните средства и даде пример с настоящото изпълнение на социалните програми:

"През тази година, колкото и да е била тежка, няма едно социално плащане, което да не направено. Даже ще използвам момента да спомена 3 неща. Първо - пенсиите, направихме ги 8,6% по швейцарското правило, когато никой не вярваше, че ще се случи. Да, направихме го. Топлият обяд - програмата свърши. Някой да е разбрал, че европейската програма е свършила? Не. Намерихме средства и то говорим за стотици милиони и хората продължават да имат топлия обяд, който не е лукс, а е необходимост. "Грижа в дома" е една програма, която свърши на 31 декември миналата година, европейска програма, също. Някой да е разбрал, че е свършила? Отново говорим за стотици милиони. Т.е. виждате, че е нямало напрежение."

Според Закона за обществените финанси, бюджетът трябва да влезе в Народното събрание до края на октомври, а преди това да мине през Националния съвет за тристранно сътрудничество.