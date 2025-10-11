Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила

Продължава бедственото положение в русенското село Николово. Кметът на Русе нареди и евакуация на населението, която също е още в сила. Причината беше земно свличане в дигата на езерото "Липник", което се появи след поройните дъждове, изсипали се в Русенско само за два дни. Дали все още съществува опасност за хората и какви трайни мерки вземат властите за обезопасяване на дигата…

Втора тревожна нощ прекараха жителите на Николово, въпреки че властите веднага взеха поредица от мерки. Беше задействана системата за ранно предупреждение BG-ALERT, а кмета на Русе обяви бедствено положение и нареди евакуация, започна изпомпване на езерото с по 1000 литра в секунда, събра се комисия от експерти. Населението обаче се раздели на две – такива, които се приютиха при близки и познати и такива, които подписаха декларация за отказ от евакуация, и си останаха у дома.

- Опасно е, но мисля, че управляващите ще си свършат работата добре. - Имам родители, майка и баща, които са инвалиди и по този повод сме тук. Да бъдем с тях, ако нещо стане евентуално.

БНТ: А защо не ги преместите на безопасно място?

- Ами, защото малко трудно се придвижват. - Живея на 500 метра от дигата. Предната нощ бяхме в майка ми, която е на по-високо. Тази нощ бяхме вкъщи, защото няма къде да отидем на друго място. Рискуваме и сме си вкъщи.

БНТ Подписахте ли декларация?

- Да, защото сме с три деца, имаме домашен любимец, всичко трябва да се пренесе. За момента сме тук на Николово.

Според експертите и кмета на Николово, дигата все още представлява голяма опасност за населението.

Златан Ванев – кмет на село Николово: "Дигата си е здрава, но повърхностният слой, който е до нея, се е свлякъл. Това е опасно, че в момента и вали дъжд, което водата ще бъде отведена 100%, се надявам да не влиза навътре, за да може да си остане така както е. Има опасност голяма. Това си е нормално при положението, което се е случило."

Един от най-важните въпроси, които вълнуват хората в момента, е какви са дългосрочните решения на проблема с дигата.

Златан Ванев – кмет на село Николово: "Ще бъде проектирана дигата и може би ще трябва да се изгражда, да се прави ремонт и да се изгради нова. БНТ: Кога ще стане това? - Това сигурно ще стане чак напролет."

Междувременно, докато държавата отпусне средства и започне голям ремонт, кметът Ванев нареди спешно да се запълнят пукнатините в асфалта на дигата със смола и взе мерки да отклони дъждовната вода от свличането. Изглежда, че засега при всеки нов голям дъжд над селото отново ще надвисва опасност от наводнение.

