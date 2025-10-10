Бедственото положение в село Николово е удължено с още един ден

Удължиха с още един ден бедственото положение в русенското село Николово. Местните жители бяха известени за това със системата BG-ALERT, като целта е да се гарантира пълната им безопасност, съобщиха от Община Русе.

Втори ден продължава укрепването на дигата, за да спре проникването на дъждовна вода в язовирната стена. От езерото са изпомпани над 46 милиона литра вода, за да не прелее. Критичният участък е под денонощен контрол на няколко институции.

Около хиляда души от Николово са принудени да останат извън домовете си още 24 часа. 60 са подписали декларации за отказ да напуснат имотите си.