БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бедственото положение в село Николово е удължено с още един ден

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Втори ден продължава укрепването на дигата, за да спре проникването на дъждовна вода в язовирната стена

бедственото положение село николово удължено един ден
Слушай новината

Удължиха с още един ден бедственото положение в русенското село Николово. Местните жители бяха известени за това със системата BG-ALERT, като целта е да се гарантира пълната им безопасност, съобщиха от Община Русе.

Втори ден продължава укрепването на дигата, за да спре проникването на дъждовна вода в язовирната стена. От езерото са изпомпани над 46 милиона литра вода, за да не прелее. Критичният участък е под денонощен контрол на няколко институции.

Около хиляда души от Николово са принудени да останат извън домовете си още 24 часа. 60 са подписали декларации за отказ да напуснат имотите си.

"Имам майка, която е на 85 години, тя е болна и не мога да я оставя. Коритото е като джунгла - папури, висока растителност, храсти", каза Светла Коцева, жител на село Николово.

"Безопасно е хората да не стоят под стената! В пиезометрите се вижда, че влагата намалява", коментира Пенчо Милков, кмет на град Русе.

"Нивото е спаднало. Измервателната станция измерва през 6 часа", заяви комисар Светослав Войчев, дир. нан РДПБЗН-Русе.

#BG-ALERT #село Николово #бедствено положение

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
4
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на самолетни билети, автобуси и влакове с тези на държавите в еврозоната?
5
"Моите въпроси за €": Ще се изравнят ли цените на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Общество

Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти
Чете се за: 01:12 мин.
Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ) Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у нас
Чете се за: 02:12 мин.
Столичната община организира пунктове за доброволци заради кризата с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци заради кризата с боклука
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ) Фермерски протест пред сградата на ЕК в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Започва преброяване на мечките у нас
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ