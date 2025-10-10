Валентина Георгиева: Физически се чувствам най-подготвена досега този сезон

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева заяви, че няма да рискува с нов прескок на световното първенство, което ще се проведе от 19 до 25 октомври в Джакарта (Индонезия).

"Физически се чувствам много подготвена за това състезание, може би най-подготвена за цялата година, за всичките девет състезания преди това. Хроничните проблемите не са се променили, все още са си там болежките в кръста, но, както се казва, последен напън за годината и ще стискам зъби", каза Георгиева пред медиите след днешната открита тренировка на националния отбор.

"Ще участвам на прескок и на греда, както участвах и на Световните купи, може би защото започваме с уреда греда там и да мога да се сработя и загрея повече за прескока", добави тя.

"Няма да рискувам с нов прескок. Не успях да го подготвя, защото състезанията бяха много начесто и трябваше да се скачат прескоците, които ще показвам на даденото състезание и се пренебрегна прескока, но аз от себе си очаквам чисто представяне, чисто приземяване и вече другото е в ръцете на съдиите", заяви още гимнастичката.

Относно конкуренцията на световното първенство Георгиева каза: "По-силните тази година може би няма да участват, защото е следолимпийска година, по-силните визирам Симон Байлс, Ребека Андраде - те са главно на прескок, няма да участват, но има представителка от Германия, Панама, Ангелина Мелникова под неутрален флаг... ще има със сигурност конкуренция на прескок, но това мен не ме притеснява".