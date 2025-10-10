БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва преброяване на мечките у нас

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Започва преброяване на мечките у нас
Южноцентралното държавно предприятие участва в проект, финансиран с европейски средства, който цели преброяване на кафявите мечки у нас. Това се случва чрез събиране на генетични проби на терен, а стремежът е да се направи възможно най-точен анализ за броя на мечките и евентуално контролиране на популацията.

Напоследък хората в Родопите говорят, че мечките били станали много. Зачестиха и нападенията на добитък и пчелни кошери, само за септември те са 46. Фотокапаните на ловните дружинки непрекъснато заснемат мечки до хранилките за диви прасета. В края на август беше нападнат и човек в района на село Лясково.

Ангел Митев - ловец от с. Лясково: "Сега в момента разполагаме с десетина-дванайсет мечки, в нашия
си район.
БНТ: Много ли е това?
- Много е, на 3 хиляди хектара, мечките са много."

Всъщност никой до момента със сигурност не може да каже колко точно са мечките в Родопите и изобщо в България. Това се опитват да установят горските служители по проект за преброяване на животинския вид.

Инж. Елин Лилов - лесоинженер в Южноцентралното държавно предприятие-Смолян: "Традиционните методи за таксация не дават толкова точен резултат и се надяваме чрез този генетичен анализ да се достигне до по-вярната цифра, това което е реално като количество кафяви мечки в България, за да може да се вземат някакви мерки за евентуално управление на популацията."

На практика горските служители от ЮЦДП събират проби от екскременти в гората. Генетичният материал се носи за изследване.

Инж. Елин Лилов - лесоинженер в Южноцентралното държавно предприятие-Смолян: "И след като попълваме необходимите данни за събраните проби със снимков материал, с географски координати от там, където са събрани, ги предаваме на Изпълнителна агенция по околна среда и вече техен ангажимент е да ги предадат за извършване на самия анализ и изследвания на лаборатория, която е оторизирана за извършване на такива анализи."

Резултатите от преброяването ще определят и действията на властите. Кафявата мечка е защитен вид в България и отстрелът ѝ е забранен със закон. Допускат се изключения, когато са нанесени сериозни щети, но със специално разрешение за конкретния район и определената мечка.

#популация #преброяване #мечки

