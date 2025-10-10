Надежда Бобчева след разпита: Чиста съм пред съвестта си

Софийската градска прокуратура разпита зам.-кмета по екология в Столичната община Надежда Бобчева. Тя е привикана на разпит по образувано дело, като не се посочва неговият предмет.

Малко над два часа продължи разпитът на Бобчева. Като на излизане тя заяви, че е предупредена да не коментира какъв е бил предмета на разпита, но по думите ѝ разбираме, че потвърждава думите на директора на завод за отпадъци, който беше разпитан вчера Николай Славов, че е след сигнал от проверка на РИОСВ през изминалата година. Тя също така обясни, че е имало подадени сигнали от общински съветници. Бобчева е категорична, че е притеснително, че тези сигнали се случват точно в момента, в който общината се опитва да се справи с кризата с боклука в двата столични квартала Люлин и Красно село и също така заяви, че не се притеснява от действията, които е взела.

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екология в СО: "В това предприятие бяха направени 17 проверки. Какво ли не е проверявано - то не беше РИОСВ, то не беше РЗИ, то не беше пожарна. Имаше даже проверка дали сме пръскали за хлебарки и за плъхове. Има и сигнали от общински съветници. Този, който ми се похвали, е от партия ГЕРБ. Репортер: Кой е? - Антон Хекимян. Тези съвпадения са притеснителни затова, че точно в тази седмица, в която имаме толкова много главоболия, толкова много работа и толкова голямо напрежение на терен, за да можем да осигурим нормалното събиране и сметоизвозване в двата района, е леко подозрително. Не съм нарушила нищо. И съм се абсолютно чиста пред съвестта си, че съм се свършила работа така, както съм намерила за добре."

И днес от Софийска градска прокуратура не коментират защо са разпитани заместник-кметът на СО и директорът на завода за отпадъци.