Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Шефът на завода за отпадъци е разпитан заради проверка на РИОСВ от миналата година, няма общо с кризата с боклука

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
шефът завода отпадъци разпитан заради проверка риосв миналата година общо кризата боклука
Точно 3 часа продължи разпитът на шефа на столичния завод за третиране на отпадъци Николай Савов, който беше привикан от прокуратурата във връзка с образувано досъдебно производство.

След разпита Савов заяви, че е привикан след сигнал на проверка от миналата година на РИОСВ и че този разпит няма връзка с текущата ситуация в София. На въпрос дали върху него има оказан натиск заради кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село", той отговори, че няма натиск и те си вършат работата както трябва.

"Съжалявам много, изрично ме предупредиха, че нося наказателна отговорност за това, че нямам право да разпространявам информация за това, че нямам право да разпространявам информация за това, за каквото сте ме питали. Дадени са ни само и единствено уточняващи въпроси във връзка с миналата година имаше 15 проверки на РИОСВ. В една от проверките, която беше образувана, в момента се възстанови това дело", каза Николай Савов.

Утре ще бъде разпитана Надежда Бобчева, зам.-кмет на Столична община.

