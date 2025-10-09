Шефът на завода за отпадъци е разпитан заради проверка на РИОСВ от миналата година, няма общо с кризата с боклука

Точно 3 часа продължи разпитът на шефа на столичния завод за третиране на отпадъци Николай Савов, който беше привикан от прокуратурата във връзка с образувано досъдебно производство.

След разпита Савов заяви, че е привикан след сигнал на проверка от миналата година на РИОСВ и че този разпит няма връзка с текущата ситуация в София. На въпрос дали върху него има оказан натиск заради кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село", той отговори, че няма натиск и те си вършат работата както трябва.

"Съжалявам много, изрично ме предупредиха, че нося наказателна отговорност за това, че нямам право да разпространявам информация за това, че нямам право да разпространявам информация за това, за каквото сте ме питали. Дадени са ни само и единствено уточняващи въпроси във връзка с миналата година имаше 15 проверки на РИОСВ. В една от проверките, която беше образувана, в момента се възстанови това дело", каза Николай Савов.

Утре ще бъде разпитана Надежда Бобчева, зам.-кмет на Столична община.