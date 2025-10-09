БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов пост на Фейсбук страницата на Благомир Коцев: Кметът на Варна с ретроспекция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Коцев е задържан по обвинение в корупция

Благомир Коцев
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Задържаният по обвинение в корупция варненски кмет Благомир Коцев с пост в социалната мрежа Фейсбук.

В него той пише, че отбелязва третия месец в ареста с ретроспекция за времето, прекарано в Общината, което, ако прокуратурата се възползва от максималния срок за задържане под стража, ще е горе-долу колкото половината му досегашен мандат.

Коцев допълва: "Днес "византийците", превзели Варна, се чудят как да премахнат един кмет, за да сложат друг - удобен и зависим от тях. Искат нови избори, купен вот и преврат срещу гражданите чрез овладените институции".

#Благомир Коцев #кмет #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
2
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
3
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
4
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
5
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
6
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов
Съдът реши: Домашен арест за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов
Трети опит да тръгне делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Трети опит да тръгне делото за отстраняване на кмета на Минерални бани
Чете се за: 01:00 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит
Чете се за: 01:15 мин.
Даниел Митов обсъди с представители на „Мета“ мерки за по-голяма онлайн сигурност Даниел Митов обсъди с представители на „Мета“ мерки за по-голяма онлайн сигурност
Чете се за: 01:32 мин.
Близо 38 000 данни за нарушения, заснети от БГ ТОЛ, са постъпили в МВР за месец ​ Близо 38 000 данни за нарушения, заснети от БГ ТОЛ, са постъпили в МВР за месец ​
Чете се за: 01:45 мин.
Единен орган към МВР да следи за контрола по пътищата, предлага транспортният министър Единен орган към МВР да следи за контрола по пътищата, предлага транспортният министър
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се...
Чете се за: 06:15 мин.
По света
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за отпадъци на разпит
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода собствениците на жилища могат да се върнат в тях
Чете се за: 01:50 мин.
Регионални
Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Нивата на реките Янтра и Белица край Велико Търново достигнаха...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в...
Чете се за: 03:22 мин.
Политика
Цените в левове и евро: От днес започват да глобяват нарушителите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Тракия": Ограничават движението край Стара...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ