Нов пост на Фейсбук страницата на Благомир Коцев: Кметът на Варна с ретроспекция

Задържаният по обвинение в корупция варненски кмет Благомир Коцев с пост в социалната мрежа Фейсбук.

В него той пише, че отбелязва третия месец в ареста с ретроспекция за времето, прекарано в Общината, което, ако прокуратурата се възползва от максималния срок за задържане под стража, ще е горе-долу колкото половината му досегашен мандат.

Коцев допълва: "Днес "византийците", превзели Варна, се чудят как да премахнат един кмет, за да сложат друг - удобен и зависим от тях. Искат нови избори, купен вот и преврат срещу гражданите чрез овладените институции".