"Вместо да бездействаме е по-добре да сме в помощ на обществото": Затворници са на терен заради кризата с боклука

Борислава Алексова от Борислава Алексова
У нас
Десет затворници от общежитието в Казичене се включиха в акцията по извозване на натрупания боклук в столичния район "Красно село"

Лишени от свобода вече започнаха да помагат в справянето с кризата с боклука в столичния район "Красно село", която продължава вече пети ден.

"По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев са подсигурени 10 лишени от свобода, които да окажат пълно съдействие на община "Красно село" за товарене, извозване на събралия се боклук. Хората ще бъдат на терен предполагам до 17.00 ч., до края на работния ден. 10 човека са, както казах, двама служители от надзорно-охранителния състав на общежитието са определени за охрана, ще бъдат плътно с тях през целия ден, така че гражданите да не се притесняват", обясни главен инспектор Замфир Драганов - началник на затворническото общежитие в Казичене.

Той посочи, че лишените от свобода, които полагат доброволен труд в "Красно село" са с леки присъди, предимно за кражби.

"Предлагат доброволен, неплатен труд, те няма да получават възнаграждение, но за сметка на това им се намалява изтърпяването на наказанието след като работят", отбеляза инспектор Драганов.

Венцислав Пергелов, лишен от свобода: "Вместо да бездействаме е по-добре да сме в помощ на обществото. Ще направим всичко възможно. Но ако се включат повече хора, мисля, че ще се справим."

"Ами, аз виждам това нещо като добра инициатива. В крайна сметка, ние, нали, сме тук, за да помогнем и когато ни повикат, дали ще ни повикат утре или след 10 дни, пак ще излезем", сподели друг лишен от свобода.

#криза с боклука #Красно село #затворници

