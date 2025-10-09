Затворници и гробари се включват в почистването на "Красно село" заради кризата с боклука

До 19 октомври в "Красно село" действа кризисна организация по извозването на отпадъците. В почистването вече се включват и лишени от свобода, както и служители на общинските предприятия "Паркове и градини" и "Гробищни паркове", съобщи в "Денят започва" кметът на столичния район Цвета Николаева. По думите ѝ ръчният труд е бавен, контейнерите бързо се пълнят, а основният проблем остава липсата на техника. Тя апелира гражданите да изхвърлят разделно и да се въздържат временно от изнасяне на едрогабаритни отпадъци.

Кметът на "Красно село" заяви, че процедурата за включването на лишени от свобода е задвижена още миналата седмица и от днес затворници с лек режим вече работят на терен.

"Реално ние тази процедура искахме да задвижим най-вече за помощ при събиране на клони и листа в есенния сезон. Тъй като миналата година опитахме с Бюрото по труда и лица, които са реално на доброволен принцип, се съгласяват, за да им се подновяват правата към бюрото. Но не беше много успешно и респективно търсехме други варианти. Вариантът, който открихме, беше този. Процедурата сме я проучвали цялата миналата седмица и в петък пратих писмо до министъра на правосъдието Георги Георгиев. Реално и вчера отговорихме на условията, за да подпишем въпросното споразумение."

Николаева подчерта, че ръчния труд в този кризисен момент е изключително важен.

"Когато нямаш техника, работната ръка е изключително важна. Говорим за наистина много точки, които трябва да се обработват. Ръчно става доста по-бавно, отколкото машинно. Но има и вече проблем с това, че прекалено много боклук е разпилян около кофите. И това затруднява дори камиона да мине. Реално трябват повече хора, за да събират. И процедурата е, ние осигуряваме нещата, които се изискат от министерството. И съответно те ни правят подбор за лица в лек режим, които полагат доброволен труд. Има новости, вече има и нощна смяна. За вчерашния ден имахме три малки камиона и два големи. Доброволците, мога да кажа, локациите, на които видяхме, че се събират, доста локации в района, като бройка не мога да цитирам, но факт е, че дори организираните от мен 30 човека вчера успяхме в "Хиподрума" да почистим едва 20 контейнера. Тоест, ръчният труд наистина е много бавен и ефектът е много кратък, защото снощи ми пратиха вече снимки, в които кофите започват да преливат." Кметът призова поне до 19 октомври гражданите да се въздържат от изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци.



"Аз в тази връзка искам да благодаря всички граждани, които спазват нашия призив. Естествено най-вероятно има и такива, които не го правят, но говорим за над 100 000 души. Нормално е да се очаква, че ще има, но повечето смятам, че спазват и призива за разделно изхвърляне, тъй като за пръв път се наблюдава пълнене на цветните контейнери, което е изключително похвално. Аз ставам свидетел на възрастни хора, които се учат да разделят боклука и факт, че питат и имат желание. Т.е. има и от двата вида хора. Едрогабаритните отпадъци не бих казала, че са чак толкова много, просто фактът, че те не са извозвани частично и миналата седмица усложни ситуацията."

Генерираме изключително много боклук, отбеляза Николаева и подчерта, че е нужна дезинфекция, за да не плъзнат гризачи и зарази.

"Аз за това и апелирах в Столичен общински съвет, че трябва да се предвиди и дезинфекция около кофите, поради простата причина, че най-вероятно има такива гризачи, които биха излезли от каналите, за да се нахранят."

На въпрос има ли саботажни дейности, Николаева отговори:

"Лично аз потвърден сигнал за тези дейности не съм получила. Единственият запис, който имам, е на гражданин, който си изхвърля боклука пред общината и разкъсва плика, за да го разпръсне на стълбите. Но реално потвърден сигнал, който да доказва такова нещо, към момента нямаме."

Николаева изрази надежда в Столични общински съвет днес да приемат предложение в подкрепа на оборудването на "Софекострой".

"Но, за съжаление, това не е с кратки срокове. Това означава една процедура за закупване на техника, за наемане на работна ръка. В смисъл, това не е дълготрайно решение, което ще дойде до 19 октомври, поне аз така мисля."

Големите контейнери, поставени на различни локации, се оказват изпитание за част от гражданите, тъй като са високи 3 метра.

"Реално проблемът дойде в "Хиподрума" на едната локация. Аз още в първия ден, след поставяне на големи контейнери, предупредих, че това не е работещ вариант, тъй като тези контейнери са по 3 метраОт вчера е поставен такъв строителен контейнер, който е по-малък и се използва изключително много. Малко с координацията имаме забавяне, кога да се вдигне, да се поставя, защото той се дига, изпразва и се връща. И се иска някакси веднага да се заменя, за да става по-бързо, тъй като хората си научиха локацията и фактът, че я спазват. Правилата, които трябва да се спазват, при желание на гражданите, разбира се, за да ни помагат, е на първо време да се разделя максимално разделно бокука, защото това определено в момента ни спасява отчасти."

